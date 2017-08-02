سوريا وإيران تؤكدان أهمية استمرار جهودهما المشتركة في مكافحة الإرهاب

أظهر لقاء اليوم، الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في إيران حسين أمير عبد اللهيان، تقارب وجهات نظر الطرفين واتفاقها على ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين في جميع المجالات.

بما فيها تلبية تطلعات شعبي وقيادتي البلدين، بالإضافة إلى أهمية استمرار البلدين في جهودهما المشتركة لمكافحة آفة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والقضاء عليها. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين بالإضافة إلى التطورات السياسية في سوريا والمنطقة في ضوء الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء.

وتشهد العلاقات السورية الإيرانية تنسيقا عالي المستوى منذ عقود طويلة وتوثقت أكثر خلال السنوات الأخيرة بعد بدء الحرب في سوريا.

ولا يقتصر التعاون بين البلدين على المستوى السياسي والعسكري فحسب وإنما امتد إلى المجال الاقتصادي. وقد خصصت إيران خطا ائتمانيا لسوريا كي تستطيع الأخيرة الحصول على حزمة واسعة من المواد الأساسية الضرورية للحياة اليومية للسوريين، وخاصة بعد العقوبات والحصار الاقتصادي الشديد المفروض على سوريا.