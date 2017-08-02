رئيس الفلبين يصف زعيم كوريا الشمالية بـ"الأحمق" و"ابن العاهرة"

وصف الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأربعاء، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بـ"الأحمق" و"ابن العاهرة"، عشية قمة "آسيان" في مانيلا.

وقال دوتيرتي في مؤتمر لموظفي الضرائب في البلاد:

هذا الوجه السمين، ابن العاهرة هذا، إذا ارتكب خطأ فسيصبح الشرق الأقصى كله أرض قاحلة، فمن المؤكد أن هذا سيقود إلى حرب نووية.

ووصف دوتيرتي رئيس كوريا الشمالية بأنه "أحمق"، مشيرا إلى أنه يلعب لعبة خطرة، ومحذرا من مغبة الصراع في المنطقة.

يذكر أن دوتيرتي في وقت سابق كان قد وصف الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما بالأحمق وابن العاهرة أيضا، كما نعت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بالأحمق"، وقال للاتحاد الأوروبي "اذهب للجحيم".