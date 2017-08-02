من أرشيف الجيش الأمريكي...فيلم سري يظهر فيه صحن طائر (فيديو)

رصد في أحد الأفلام السرية التي تم تصويرها أثناء الحرب الباردة التي في أرشيف الجيش الأمريكي صحنا طائرا.

وذكرت صحيفة "Guardian" أن هذه اللقطات السرية أظهرت صحنا طائرا حقيقيا من مشروع "أفروكار".

وصمم هذا الصحن الطائر علماء وفنيون أمريكيون وكنديون، وكان يجب أن يصبح هذا المشروع طائرة عسكرية في المستقبل.

وكان من المفترض أن هذا المشروع المجهز بمروحة قوية سوف يكون بديلا جيدا للمروحيات في أداء المهام القتالية.

ووفقا للتقارير، فإن سرعة الصحن الطائر كان عليها أن تصل إلى 500 كم/ ساعة وارتفاع 3 كيلومتر. ومدى تحليقه 1600 كم.

وانفق على المشروع حوالي 80 مليون دولار. ولكنه لم يلب التوقعات.

فعند اختباره لم يرتفع الصحن أكثر من مترا واحدا، والمحرك كان يصدر ضجيجا عاليا، مما يجعله غير صالح للأغراض العسكرية. بالإضافة إلى ذلك كان التحكم به صعب جدا. وبحلول عام 1961 تم إلغاء المشروع.