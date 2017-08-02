ألمانيا تطالب فنزويلا بإطلاق سراح المعارضين المعتقلين

دعت الحكومة الألمانية، سلطات فنزويلا إلى إطلاق سراح المعارضين وغيرهم من المعتقلين خلال مظاهرات الاحتجاج التي صاحبت الانتخابات في الجمعية الوطنية التأسيسية.

© AFP 2017/ Federico Parra ترامب يطالب فنزويلا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بشكل فوري

برلين — سبوتنيك. وقالت مساعد المتحدثة الرسمية باسم الحكومة الألمانية، أولريكيه ديمير، اليوم: "الحكومة الاتحادية تطلب من سلطات فنزويلا إطلاق سراحهم وغيرهم من المحتجزين فورا."

وشهدت فنزويلا يوم الأحد الماضي انتخابات في الجمعية الوطنية التأسيسية التي من المتوقع أنها ستقوم بصياغة تعديلات على دستور البلاد والتي دعا لعقدها الرئيس نيكولاس مادورو، غير أن المعارضة لم تعترف بهذه الانتخابات.

وجرت هذه الانتخابات على خلفية مظاهرات احتجاج أدت، وفقا للإحصاءات الأخيرة، إلى مقتل أكثر من 120 شخصا.