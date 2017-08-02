"داعش" يتبنى الهجوم على المسجد في هرات الأفغانية

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤولية الهجوم على أحد المساجد بمدينة هرات الأفغانية يوم أمس، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

© AFP 2017/ Shah Marai الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة هرات الأفغانية

موسكو — سبوتنيك. ويعتبر هذا الهجوم الخامس الذي استهدف المساجد الشيعية هذا العام ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 44 مدنيا وإصابة ما لا يقل عن 88 شخصا كحصيلة إجمالية لهذه الهجمات. وذلك وفقا لما ذكرته بعثة الأمم المتحدة في وقت سابق.

كما أدانت وزارة الخارجية الروسية العمل الإرهابي الذي استهدف، أمس، مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وجرح أكثر من 90 شخصا.

وعلقت الخارجية الروسية "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي غير الإنساني، ونأمل أن من قام بتنظيمه سيلقى عقوبة شديدة. نعبر عن عميق التعازي لأقارب الضحايا، ونتمنى شفاء عاجلا للمصابين".

وقالت: "هذا ليس أول عمل إرهابي ضد الشيعة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأفغان".

الجدير بالذكر أن مدينة هرات شهدت، يوم أمس، انفجارا داخل مسجد في المدينة غربي البلاد أفضى إلى مقتل وجرح العشرات.