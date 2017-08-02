تدريبات أمريكية ضد الغواصات في الهادئ تنضم إليها اليابان ونيوزيلندا

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن قوات مسلحة من الولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا، ستقوم بتدريبات على مكافحة الغواصات قرب جزيرة "غوام" بالمحيط الهادئ خلال العشرة أيام القادمة.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي للبحرية الأمريكية: "التدريبات في غوام ستشمل مشاركة طيران متعدد ودعم من تحت سطح الماء من قوات الدفاع البحرية اليابانية وسلاح الجو الملكي النيوزيلاندي".

وأوضح البيان أن التدريبات المسماة "غواماكس 2017" ستشمل حوالي 40 سيناريو تشغيلي وفرصة للتبادل العسكري من متن الطائرات والسفن.

هذا وستجري التدريبات، بحسب البيان، من 9 إلى 15 آب/ أغسطس في مياه غوام، بهدف زيادة القدرة على العمل المشترك بين هذه الدول في المحيط الهادئ.