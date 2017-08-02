ترامب: البيت الأبيض "مزبلة حقيقية"

وحسب الصحيفة، قام الرئيس بأربع زيارات على الأقل لنادي بيدمينستر، فضلاً عن سلسلة من الزيارات إلى مار-آيه-لاغو، وهو ملاذ في فلوريدا.

ومع التجديد الذي سيجري في الجناح الغربي من البيت الأبيض هذا الشهر، من المقرر أن يبقى في المنتجع أكثر من ذلك بكثير.

وقال ترامب لأعضاء نادي الغولف قبل جولة حديثة من لعبة الغولف، "هذا البيت الأبيض هو مزبلة حقيقية"، وفقا لـ"Golf.com".

وقالت الابنة الأولى للوزيرة السابقة تشيلسي كلينتون على حسابها على "تويتر": "شكراً لكل العاملين في البيت الأبيض، الخدم، الخادمات، الطهاة، بائعي الزهور، البستانية، السباكين والمهندسين".

Thank you to all the White House ushers, butlers, maids, chefs, florists, gardeners, plumbers, engineers & curators for all you do every day https://t.co/rjQS9HeALG — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) August 1, 2017

وكان ترامب زائرا متكررا للنادي خلال الحملة الانتخابية. ونشرت ملصقات لترامب حول ممتلكاته، بينما تم بناء ضريح ضد هيلاري في حانة في غرفة ملابس الرجال، وفقا لما ذكره الموقع.

في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفي حفل استقبال كوكتيل وعشاء، قال الرئيس المنتخب آنذاك لأعضاء النادي: "هذه هي مجموعتي الحقيقية، فأنتم أشخاص مميزون بالنسبة لي، أرى كل واحد منكم، وأنا أعرفكم 100%".

وقد أجرى ترامب مقابلات في عطلة نهاية الأسبوع لملء المناصب الوزارية، وأفيد بأن الضيوف وجهوا دعوة مفتوحة للانضمام إلى اجتماعاته في اليوم التالي.

وبقي في المنتجع في مايو/ أيار بعد زيارة نيويورك، وأوضح على "تويتر": "السبب الذي جعلني أقيمه في بدمينستر، أنه مجتمع جميل، ولأن البقاء في مدينة نيويورك هو أكثر تكلفة بكثير ويعطل الاجتماعات".

وفي الشهر الماضي، قام بزيارة للنادي حيث استضافت بطولة المرأة الأمريكية المفتوحة، وفي يونيو/ حزيران نزل إلى حفل زفاف.

وسرعان ما سخر من باراك أوباما لقضاء بعض الوقت في ملعب الجولف كرئيس. ومع ذلك، فإن تحليل من قبل "NBC" يؤكد أن ترامب قضى 35 يوما في نوادي الغولف خلال أول 164 يوماً في منصبه — أي حوالي 21 % من أيامه رئيساً حتى الآن.

وبعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، قال ترامب إنه "سيتابع" البيت الأبيض، ولكن التوقعات بحدوث ذلك انخفضت.

وقال "أعتقد أن البيت الأبيض مكان خاص، وله معنى خاص للأمريكيين خصوصا والعالم عموما". وأضاف "لن يتغير شيء، وسيبقى البيت الأبيض كما هو عليه".

Numerous patriots will be coming to Bedminster today as I continue to fill out the various positions necessary to MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2016

ولم يكن هناك أي رد من ترامب أو البيت الأبيض على قصة Golf.com مساء الثلاثاء.