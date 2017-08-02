ترامب يوقع على قانون العقوبات ضد روسيا

قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على روسيا ليصبح ساريا.

وذكرت "رويترز" أن الكونغرس الأمريكي كان قد أيد الأسبوع الماضي، بأغلبية كبيرة، فرض عقوبات على الحكومة الروسية بسبب تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وضمها شبه جزيرة القرم وغيرهما مما اعتبر انتهاكات للمبادئ الدولية.

يتبع…