الكابوس الحقيقي لترامب

قال مراسل "سي إن إن"، معلق الشؤون الدولية، ديفيد آنديلمان، إن الصداقة بين روسيا والصين هي أسوأ كابوس بالنسبة لترامب.

وأضاف آنديلمان أنه "في موكب يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ، شارك ضيف جديد مخيف، الذي هو على الأرجح أخطر تحد لدونالد ترامب على الساحة الدولية".

وأشار آنديلمان إلى أن السفن الصينية التي دخلت ميناء كرونشتات، في إطار الاحتفال، وفي ختام المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري"، إضافة إلى العرض الصيني الخاص في بكين.

ويرى الكاتب أن كل "استعراض العضلات هذا" إلى جانب مسائل أخرى مثل سوريا وكوريا الشمالية يمثل "صداع" بالنسبة لترامب.

ويشير الكاتب إلى أن هذا التحول الصيني تجاه روسيا لا يمكن أن يمثل أي أمر طيب لترامب، وهذا التحالف بين البلدين، وعلى خلفية الضغط من جانب ترامب، يشير إلى أن هذا الصداع لن ينتهي في وقت قريب.

ومن وجهة نظر الكاتب فإن بكين وموسكو تمثلان "الاستقلال الحديث"، فأمام واشنطن في بيونغ يانغ ودمشق يظهر الآن هذا الاتحاد، للتوازن أمام محاولات الولايات المتحدة التدخل في شؤونهم.

ويعتقد الخبير أن الرئيس والكونغرس الأمريكي سيكون أمامهم أخذ هذا التحالف بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرارات جديدة للضغط على موسكو أو بكين.