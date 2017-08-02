ترامب: وافقت على قانون العقوبات الأمريكية رغم عيوبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وقّع على قانون العقوبات الجديد ضد روسيا وإيران، "على الرغم من عيوبه، من أجل الوحدة الوطنية".

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن "مشروع قانون العقوبات الجديدة سيفرض حظرًا على بعض الأشخاص الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة دون استثناء للسفراء".

وأوضح البيان أن "بعض أحكام القانون مثل التي في أقسام 104، 107، 222، 224، 227، 228، و234، قد تتطالب الرئيس بمنع بعض الأشخاص من دخول الولايات المتحدة، بدون استثناءات حتى فيما يخص مهام الرئيس المتضمنة استقبال السفراء والمنصوص عليها في الدستور".

وأضاف ترامب أن "مشروع قانون العقوبات الأمريكي الموقع يتضمن التعديلات التي اقترحها الحلفاء الأوروبيين بشأن شروط الطاقة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن قانون العقوبات الجديد ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية يمنح أجهزة الأمن الأمريكية القدرة على تأخير العقوبات المفروضة في مجالي الاستخبارات والدفاع.

وأوضح أن "اللغة الجديد تُمكن أجهزتنا من تأجيل العقوبات في مجالي الدفاع والاستخبارات، لأن هذه العقوبات قد تؤثر سلبيًا على الشراكات الأميركية وأولئك حلفائنا".