من "إف-35" إلى السمنة..."الأمراض" التي يعاني منها العسكريون الأمريكيون

يوجد لدى القوات المسلحة الأمريكية عدد من المشاكل، التي اهتمت بها وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة، نذكر لكم هنا أهمها:

مشاكل مع "إف-35"

"كارثة وطنية"، "خطأ التريليون دولار" — هكذا أطلقت وسائل الإعلام على F-35 متعددة المهام المقاتلة القاذفة من الجيل الخامس.

فقد تم الكشف عن عيوب كثيرة في هذه المقاتلة، مشاكل في البرامج ومشاكل في شكلها. والبعض قال إن "إف-35" غير صالحة للقتال.

مشاكل في القدرة القتالية:

يشتكي العسكريون الأمريكيون الكبار دائما من ضعف القدرة القتالية للقوات المسلحة الأمريكية. وآخر من أدلى بتصريح بهذا الشأن هو وزير الدفاع جيمس ميتيس، حيث قال "لا يوجد عدو يستطع أن يلحق الضرر بقواتنا كما فعلت الميزانية".

وتؤكد وسائل الإعلام أن المشكلة تكمن في الحد من تمويل القوات المسلحة ومن عددهم.

مشاكل في الجيش:

الجيش الأمريكي على وشك الانهيار بسبب الجنرالات الذين شاخوا وليسوا مستعدين للتغيير الجذري، وفقا لصحيفة The National Interest.

مشكلة السمنة:

"الجيش الأمريكي يخسر الحرب مع الوزن الزائد" عنوان مقالة في صحيفة The Times في السنة الماضية.

ووفقا للصحيفة إن 8 % من الجنود يعانون من السمنة. وسبب هذا قلة النشاط البدني، أو بسبب الوجبات السريعة.

efty هامبرغر

مشاكل الانتحار:

في عام 2001 انتحر 145 جنديا أمريكيا. في عام 2012 ازداد هذا العدد إلى 321.

ولم يستطع العلماء تفسير هذه المشكلة، ولكن البعض منهم يقول إن هذا مرتبط بالعمليات العسكرية، فقد ارتفع معدل الانتحار على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.