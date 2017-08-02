من "إف-35" إلى السمنة..."الأمراض" التي يعاني منها العسكريون الأمريكيون

مشاكل مع "إف-35"
"كارثة وطنية"، "خطأ التريليون دولار" — هكذا أطلقت وسائل الإعلام على F-35 متعددة المهام المقاتلة القاذفة من الجيل الخامس.
فقد تم الكشف عن عيوب كثيرة في هذه المقاتلة، مشاكل في البرامج ومشاكل في شكلها. والبعض قال إن "إف-35" غير صالحة للقتال.
AC/DC in an Angus Young style, or F-35C's 'delay gear'? Notice $400k helmet jumping out. @alexjlockie to @BI_Defense https://t.co/d7lFM0I6As pic.twitter.com/0xlUnkEWHp— JR Vianney (@jrvianney) January 27, 2017
مشاكل في القدرة القتالية:
يشتكي العسكريون الأمريكيون الكبار دائما من ضعف القدرة القتالية للقوات المسلحة الأمريكية. وآخر من أدلى بتصريح بهذا الشأن هو وزير الدفاع جيمس ميتيس، حيث قال "لا يوجد عدو يستطع أن يلحق الضرر بقواتنا كما فعلت الميزانية".
وتؤكد وسائل الإعلام أن المشكلة تكمن في الحد من تمويل القوات المسلحة ومن عددهم.
مشاكل في الجيش:
الجيش الأمريكي على وشك الانهيار بسبب الجنرالات الذين شاخوا وليسوا مستعدين للتغيير الجذري، وفقا لصحيفة The National Interest.
مشكلة السمنة:
"الجيش الأمريكي يخسر الحرب مع الوزن الزائد" عنوان مقالة في صحيفة The Times في السنة الماضية.
ووفقا للصحيفة إن 8 % من الجنود يعانون من السمنة. وسبب هذا قلة النشاط البدني، أو بسبب الوجبات السريعة.
مشاكل الانتحار:
في عام 2001 انتحر 145 جنديا أمريكيا. في عام 2012 ازداد هذا العدد إلى 321.
ولم يستطع العلماء تفسير هذه المشكلة، ولكن البعض منهم يقول إن هذا مرتبط بالعمليات العسكرية، فقد ارتفع معدل الانتحار على خلفية العمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)