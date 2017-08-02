البيت الأبيض: عقوبات روسيا "إشارة قوية" لعدم تدخلها في الانتخابات

البيت الأبيض: توقيع ترامب على عقوبات روسيا "إشارة قوية" لعدم تدخل موسكو في الانتخابات

© AP Photo/ ATEF SAFADI ترامب: وافقت على قانون العقوبات الأمريكية رغم عيوبه

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارة ساندرز في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 2 أغسطس/آب، إن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على عقوبات روسيا "إشارة قوية" لعدم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية.

وأشارت ساندرز إلى أن الرئيس الأمريكي لم يجر أي محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل التوقيع على مشروع قانون العقوبات الروسي.

وردت ساندرز على سؤال إذا ما كان ترامب كان يشعر بالضغوط قبل توقيع العقوبات، قالت: "كلا، كما قلت الرئيس يؤيد فكرة الضغط على الدول الثلاث الصادر بحقهم العقوبات، فهو يدعم المبدأ، ويريد اتخاذ إجراءات في هذا الصدد".