ليبيا: أوامر بالتصدي لقطع بحرية إيطالية إذا دخلت المياه الإقليمية دون إذن

أعلن مدير الإعلام في مكتب القيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، لوكالة "سبوتنيك"، عن تحرك قطع بحرية إيطالية، باتجاه سرت، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية تلقت أوامرا بالتعامل معها حال وصولها المياه الإقليمية الليبية.