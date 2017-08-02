قتيل و9 مصابين في انهيار مبنى بمدرسة في منيابوليس بأمريكا

قالت السلطات الأمريكية إن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب تسعة آخرون بعد انفجار غازي تسبب في انهيار مبنى بمدرسة مسيحية خاصة في منيابوليس اليوم الأربعاء.

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وقال رئيس إدارة الإطفاء في منيابوليس، جون فروتل، في مؤتمر صحفي إن شخصا آخر لا يزال في عداد المفقودين بعد نحو أربع ساعات من الانفجار الذي وقع الساعة 10:20 صباحا في أكاديمية مينيهاها. بحسب رويترز.

وأضاف أن المصابين التسعة نقلوا إلى مستشفيات محلية وأن أحدهم حالته حرجة.

وذكر فروتل أن المؤشرات الأولية تدل على أن خط غاز مكسورا ربما تسبب في الانفجار وأن من تسبب فيه عمال كانوا ينفذون أعمالا بالمدرسة.

وقال المكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات على "تويتر" إن ضباطه ومحققي حوادث الحرائق موجودون بالموقع ومعهم كلاب مدربة.