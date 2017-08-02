السجن 20 عاما لرجل بتهمة التحريض على قتل جنود أمريكيين

قال ممثلو ادعاء اتحاديون إن محكمة قضت بالسجن 20 عاما على رجل من أوهايو أقر بدعمه تنظيم "داعش" بتهمة التحريض على قتل جنود أمريكيين.

وفي أبريل/ نيسان أقر تيرينسي مكنيل (24 عاما) وهو من أكرون بولاية أوهايو بالذنب في 5 تهم بالتحريض على ارتكاب جريمة عنف و5 تهم بإجراء اتصالات تهديد في أكثر من ولاية.

ووفقا لسجلات المحكمة فإن الحكم على مكنيل أصدرته محكمة جزئية أمريكية في أكرون.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن مكنيل نشر لغة تنظيم داعش الإرهابي التي تنطوي على العنف وكذلك معلومات عن أفراد الجيش الأمريكي ودعا صراحة إلى قتلهم.

وقال ممثلو الإدعاء، إن مكنيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2015 "قوائم قتل" تضم أسماء وعناوين 100 من أفراد الجيش الأمريكي وطلب قتلهم باسم التنظيم الإرهابي الذي أقر بدعمه على مواقع التواصل.

ووفقا لـ"رويترز"، ذكرت وزارة العدل في بيانها أن إحدى منشوراته على الإنترنت تقول "اقتلوهم في أرضهم، اقطعوا رؤوسهم في منازلهم، اطعنوهم أثناء سيرهم في شوارعهم وهم يظنون أنهم في أمان".