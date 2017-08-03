ماكين يعلق على قلق ترامب إزاء قانون العقوبات الجديد ضد روسيا

قال السناتور الأميركي جون ماكين، إن قلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه قانون العقوبات الجديد الذي وقعه يوم الأربعاء ضد روسيا، "بأنه طبيعي، ولكنه ليس في محله".

واشنطن — سبوتنيك. وأفاد عضو مجلس الشيوخ في بيان: "المخاوف التي عبر عنها الرئيس في البيان عقب التوقيع على قانون [العقوبات ضد روسيا] بأنها طبيعية ولكنها ليست في موضعها".

ووفقا لترامب، قانون العقوبات يحتوي على "عدد من الأحكام الدستورية الغير واضحة " على وجه الخصوص، أنه يسمح للكونغرس منع قرار الرئيس لرفع العقوبات دون الحصول على إذن مناسب، فضلا عن موافقة الكونغرس.

© AP Photo/ ATEF SAFADI ترامب: وافقت على قانون العقوبات الأمريكية رغم عيوبه

هذا وكان الرئيس الأميركي قد وقع في وقت سابق من اليوم، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات [419 مقابل 3].

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيب الأبيض، نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأميركي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصاً، ليتساوى مع عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أميركا، ويصبح 455 شخصاً في كل بعثة.

هذا وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما في نهاية كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 مجموعة إجراءات ضد روسيا بسبب مزاعم حول التدخل في الانتخابات و"الضغط على الدبلوماسيين الأميركيين" العاملين في روسيا، حيث حظرت واشنطن الوصول إلى اثنين من المجمعات السكنية-أو ما يسمى "البيوت" الريفية الخاصة بالبعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا في نيويورك والسفارة الروسية في واشنطن، والتي تعتبر من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالإضافة إلى ذلك، تم إبلاغ 35 من الدبلوماسيين الروس، بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم وطلب منهم مغادرة الأراضي الأميركية.