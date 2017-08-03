الولايات المتحدة تعلن مواصلة عملها مع روسيا بشأن سوريا

صرح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل عملها مع روسيا لدحر الجماعات الإرهابية التابعة لـ"داعش" [المحظورة في روسيا ]، وغيرها من الجماعات الإرهابية، فضلا عن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.

© REUTERS/ Henry Romero ماكين يعلق على قلق ترامب إزاء قانون العقوبات الجديد ضد روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وقال ممثل الخارجية الأميركية لـ "سبوتنيك " رد على سؤال حول إنشاء مناطق جديدة لتخفيف حدة التصعيد: إن "الولايات المتحدة تدعم أي محاولة من شأنها أن تؤدي إلى تخفيف حدة العنف في سوريا، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتركيز على مكافحة داعش وغيرها من الإرهابيين، وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية للصراع".

وأضاف أن "الخارجية الأميركية ستواصل عملها مع كافة الشركاء، بما في ذلك روسيا لتحقيق هذه الأهداف وتحقيق النصر على داعش".

وجاء ذلك على خلفية تدهور العلاقات الروسية الأمريكية بعد إدخال الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا، والاجتماع القادم لوزراء خارجية البلدين سيرغي لافروف وريكس تيلرسون في مانيلا. لكن على الرغم من ذلك قال مصدر الخارجية لـ"سبوتنيك"، إنه خلال الاجتماع يخطط لمناقشة الوضع في سوريا.