الرئيس الفنزويلي يعيين وزيرا جديدا للخارجية

عين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء جورج أرييزا وزيرا للخارجية، خلفا لصموئيل مونكادا الذي تم تعينه منذ فترة وجيزة.

© REUTERS/ CARLOS GARCIA RAWLINS الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ "مجموعة كاملة من الإجراءات" بخصوص فنزويلا

مكسيكو — سبوتنيك. وقال مادورو في حديث بثه التلفزيون الرسمي، "بدلا من صموئيل مونكادا الذي عين منذ فترة وجيزة وزيرا للخارجية تم تعين آلان جورج أرييزا وزير للخارجية".

يذكر أن صموئيل مونكاد، عين وزيرا للخارجية في شهر حزيران / يونيو من هذا العام، خلفا للوزيرة دلسي رودريغي، التي رشحت نفسها للجمعية الوطنية التأسيسية.

يشار إلى أن جورج أرييزا عمل قبل تعينه وزير للخارجية وزير للتنمية البيئية لصناعة التعدين، فضلا عن شغله في الماضي منصب نائب لوزيري التربية والعلوم.