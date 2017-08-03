ألمانيا مطالبة بدفع تعويضات

وذكر الراديو البولندي أن وزير الدفاع انتوني ماتشيريفيتش شدد على ضرورة أن تحصل بولندا على تعويضات من ألمانيا عن غزوها واحتلالها لبلاده خلال الحرب العالمية الثانية.

© AFP 2017/ Ilmars Znotins قوات "الناتو" بدأت بالانتشار في بولندا

وغزت ألمانيا بولندا في 1 سبتمبر/أيلول 1939 وتمكنت من احتلالها في وقت سريع واستمرت في احتلالها على مدى 5 أعوام تقريبا.

ونفى وزير الدفاع البولندي أن تكون بلاده تخلت عن طلب التعويضات من ألمانيا عندما وجدت ألمانيتان: جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وبدوره أعلن النائب اركاديوش موليارتشيك من حزب الحق والعدل الحاكم أن مكتب الحقوق في البرلمان البولندي سينشر تقريرا حول مبررات تقديم طلب رسمي ممكن للتعويض إلى ألمانيا في الأيام القليلة المقبلة.

ومن جهة أخرى أعلنت أولريكي ديمر، المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أن الحكومة الألمانية لم تتلق أي طلب جديد من وارسو وتعتبر أن الموضوع المتعلق بدفع تعويضات لبولندا انتهى.