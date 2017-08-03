ضمن "التجارة المكافئة" وزير التجارة الإندونيسي يبحث في روسيا صفقة طائرات "سو-35"

يبدأ وزير التجارة الإندونيسي، إنغارتياستو لوكيت، اليوم الخميس، زيارة إلى روسيا تستمر حتى 5 آب/أغسطس الحالي، وذلك لمناقشة صفقة توريد طائرات سوخوي – 35 الروسية في إطار ما أطلق عليه "التجارة المكافئة ".

© Sputnik. Mikhail Kireev روسيا تبحث مع إندونيسيا عقد توريد غواصتي "فارشافيانكا"

موسكو-سبوتنيك. ونقلت وكالة بلومبرغ، عن بيان لوزارة التجارة الإندونيسية تأكيدها أن "إندونيسيا تنوي أن تقدم للجانب الروسي المطاط وبضائع أخرى لتجارة المقايضة.

علاوة على ذلك، يخطط الوزير الإندونيسي لمناقشة مسألة تسريع العمل على إعداد اتفاقية للتجارة التفضيلية بين روسيا وإندونيسيا وأخرى للتجارة الحرة بين إندونيسيا وأورآسيا.

وكان سفير إندونيسيا في موسكو، وحيد سوبرجادي، أكد أن بلاده ترغب في شراء 8 طائرات من طراز "سوخوي — 35".

وعلى حد قوله، فإن القوانين الإندونيسية تعطي أيضا الفرصة لشراء التكنولوجيا.

من جانبها، سبق وأفادت مؤسسة "روستيخ"، في نيسان/أبريل الماضي، بأن القرار المبدئي بشأن توريد طائرات سوخوي-35 إلى إندونيسيا قد تم اتخاذه، والآن تجري مناقشة التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية.

ويذكر أيضا أنه سبق وصرح وزير الدفاع الإندونيسي، في نهاية العام الماضي، بأنه تلقى تعليمات مباشرة من الرئيس جوكو فيدودو تقضي بشراء طائرات سوخوي —35 لتحل محل الطائرات إف-5 الأميركية والتي تجاوزت في الخدمة 40 عاما.