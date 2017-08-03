رئيس الوزراء الياباني: اليابان تنوي التحرك نحو معاهدة سلام مع روسيا

أعلن رئيس وزراء اليابان، شيندزو أبي، اليوم الخميس، أنه ينوي مواصلة المباحثات مع روسيا لعقد معاهدة سلام.

© Sputnik. Sergey Guneev أول رحلة شارتر من اليابان إلى جزر الكوريل الروسية

طوكيو-سبوتنيك. قال آبي في مؤتمر صحفي بمناسبة التغييرات في الحكومة "أنا أعتزم تحقيق تقدم في حل مسألة عقد معاهدة سلام، بعد التوصل لتنظيم حرية التنقل للسكان السابقين لجزر كوريل الجنوبية، وكذلك بعد إنجاز نشاط اقتصادي مشترك".

كما أكد آبي على أنه ينوي زيارة مدينة فلاديفوستوك الروسية، في شهر أيلول/سبتمبر، وإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتأمل اليابان بالتوصل لحل مشاكل متعلقة بالأراضي مع روسيا، عبر المطالبة بجزر إيتوروب، كوناشير، شيتوكان، وخابوماي، وذلك من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين،

وخاصة بالعمل على فكرة التنمية المشتركة للجزر الأربع، بصورة لا تشكل انتهاكا لسيادة أية دولة.

يذكر أن طوكيو وضعت إعادة الجزر إليها كشرط لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا، الذي لم يوقع حتى الآن منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وتعبر موسكو عن موقفها بأن جزر الكوريل الجنوبية أصبحت جزءا من الاتحاد السوفياتي نتيجة الحرب العالمية الثانية، وسيادة روسيا عليها مسجلة وفق صيغة حقوقية دولية بهذا الشأن، ولا تقبل الشك.