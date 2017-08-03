السفارة الأمريكية في أنقرة تنفي إرسال دبابات إلى جماعات في سوريا

نفت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة، تقارير إعلامية تركية ذكرت أن الولايات المتحدة أرسلت دبابات ومئات الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى سوريا، لدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت السفارة إن الولايات المتحدة لم تمد أي جماعات تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بدبابات، وإن الأغلبية العظمى من الشاحنات التي تعبر الحدود العراقية السورية لا تحمل عتادًا أو إمدادات عسكرية.