حكم بالسجن مدى الحياة على 4 من خلية "الفرسان الثلاثة" الإسلامية في بريطانيا

صدر حكم، اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة على أربعة أعضاء في خلية إسلامية بريطانية متشددة تطلق على نفسها اسم "الفرسان الثلاثة" لإدانتهم بالتخطيط لشن هجوم.

وكان قد ألقي القبض على الرجال الأربعة وهم نويد علي وخبيب حسين ومحب الرحمن وطاهر عزيز في عملية سرية في أغسطس/آب 2016 بعد أن عثرت الشرطة على قنبلة أنبوبية ومسدس وساطور محفور عليه كلمة "كافر" باللغة العربية في سيارة. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AFP 2017/ Stefan Heunis جنود في النيجر يقتلون 14 مدنيا ظنا أنهم متشددون

وقالت سو هيمنج، من مكتب الإدعاء العام في بريطانيا "هؤلاء الأشخاص جمعهم نفس الإيمان بالمفهوم المتطرف للجهاد ووصلوا إلى مرحلة التخطيط لعملية".

وأضافت "الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة أظهرت نوعية الرعب الذي كان هؤلاء المتهمون سيتسببون فيه لو لم يتم إيقافهم".

وصدر الحكم على علي (28 عاما) وحسين (25 عاما) ومحب الرحمن (33 عاما) بالسجن مدى الحياة وبحد أدنى 20 عاما وعلى عزيز (38 عاما) بالسجن مدى الحياة وبحد أدنى 15 عاما. وكانوا قد أدينوا أمس في محكمة في لندن في تهم تتعلق بالإرهاب.