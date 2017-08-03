طاجيكستان تعلن عن عدم تعقبها لأقارب المتطرفين

أعلن النائب العام في طاجيكستان، يوسف رحمانوف، اليوم الخميس، أن مؤسسات الدولة الطاجيكية لا تمارس أي ضغط على أهل وأقارب أعضاء حركة المعارضة المحظورة.

© Sputnik. Said Tsarnaev مخاوف طاجيكستان من الإرهاب تدفعها إلى تشديد إجراءات الأمن

دوشنبيه — سبوتنيك. وقال رحمانوف للصحفيين "مؤسسات الدولة لا تمارس أي ضغط على عائلات وأقارب الأشخاص المطلوبين للعدالة من أعضاء حركات المعارضة المحظورة في طاجيكستان. ولكن في إطار القضايا الجنائية، كل شخص قريب — وأفراد العائلات وأقارب أعضاء المنظمات الإرهابية والمتطرفة المحظورة في طاجيكستان، مثل "مجموعة الـ 24" وحزب النهضة الإسلامي، وغيرها، سيتم استجوابهم، ولن يمارس هنا أي ضغط عليهم".

وأضاف النائب العام أيضا، بأنه فيما يتعلق بجميع مواطني طاجيكستان، الذين تم تجنيدهم وإرسالهم إلى المنظمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا والعراق، تم فتح قضايا بحقهم في البلاد، وجار البحث عنهم. وبحسب رحمانوف، عند إلقاء القبض عليهم ستتم ملاحقتهم قضائياً.

وقال رحمانوف بهذا الصدد "قبل الذهاب إلى الحرب، كان من الضروري التفكير في العواقب. الجهل بالقانون لا يعفيك من المسؤولية. المشاركة في القتال إلى جانب الإرهابيين — هي جريمة. لا يوجد تسامح مع الإرهابيين. هم وحدهم لا يمكنهم العودة بأنفسهم، سيتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لنا، وسيتم تقديمهم للعدالة. هم يشكلون تهديدا للمجتمع والدولة. يمكن أن يستثنى من ذلك النساء والأطفال".

وكان وزير الداخلية الطاجيكستاني قد أعلن للصحفيين، أنه لا يوجد اضطهاد لأقارب أو أفراد مقربين من جماعات المعارضة المحظورة في البلاد.

ووفقا للأرقام الرسمية، يوجد في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق ، 1415 شخصاً من مواطني طاجيكستان، وهناك أكثر من 200 مسلح قتلوا.