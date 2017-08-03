طاجيكستان تعلن عن عدم تعقبها لأقارب المتطرفين

وأضاف النائب العام أيضا، بأنه فيما يتعلق بجميع مواطني طاجيكستان، الذين تم تجنيدهم وإرسالهم إلى المنظمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا والعراق، تم فتح قضايا بحقهم في البلاد، وجار البحث عنهم. وبحسب رحمانوف، عند إلقاء القبض عليهم ستتم ملاحقتهم قضائياً.
وقال رحمانوف بهذا الصدد "قبل الذهاب إلى الحرب، كان من الضروري التفكير في العواقب. الجهل بالقانون لا يعفيك من المسؤولية. المشاركة في القتال إلى جانب الإرهابيين — هي جريمة. لا يوجد تسامح مع الإرهابيين. هم وحدهم لا يمكنهم العودة بأنفسهم، سيتم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم لنا، وسيتم تقديمهم للعدالة. هم يشكلون تهديدا للمجتمع والدولة. يمكن أن يستثنى من ذلك النساء والأطفال".
وكان وزير الداخلية الطاجيكستاني قد أعلن للصحفيين، أنه لا يوجد اضطهاد لأقارب أو أفراد مقربين من جماعات المعارضة المحظورة في البلاد.
ووفقا للأرقام الرسمية، يوجد في صفوف الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق ، 1415 شخصاً من مواطني طاجيكستان، وهناك أكثر من 200 مسلح قتلوا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)