أمير قطر يستقبل الرئيس التركي السابق عبد الله غل بالدوحة

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، الرئيس التركي السابق عبد الله غل، في العاصمة القطرية الدوحة.

© AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski أمير قطر: نحن أقوى الآن

وجرى خلال المقابلة في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

ووصل غُل الدوحة، مساء أمس الاربعاء في زيارة تضامنية لقطر، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".

وصرحت مصادر مرافقة للرئيس التركي السابق في تصريحات سابقة لـ"الأناضول"، أن "غُل يقوم بزيارة أخوية للدوحة سيلتقي خلالها أيضًا أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والد الأمير الحالي".

وأشارت المصادر إلى أن زيارة غل "تضامنية مع الدوحة ولإبداء وجهة نظره حول الأوضاع في منطقة الخليج".

ومن المقرر أن الرئيس التركي السابق "سيجتمع أيضًا مع بعض الأصدقاء في قطر خلال زيارته التي تستمر يومين"، وفقًا للأناضول.