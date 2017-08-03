العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تضر أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

كما اعتبر مدفيدتشوك أن الاقتصاد الأوروبي، سيتكبد خسائر كبيرة جراء تطبيق هذا القانون.
وأوضح متابعا "هذا القانون يربك قادة الدول الأوروبية، لأن قرار اتخاذ تدابير وقائية تم اتخاذه من جانب واحد — وليس فقط من دون التنسيق معهم، بل وأيضا خلافا لرأيهم، وهذا يعني أن سياسة العقوبات لواشنطن تقوض سيادة الدول الأوروبية"
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمس، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات (419 مقابل 3).
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيب الأبيض، نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأمريكي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.
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