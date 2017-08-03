العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تضر أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

أعلن زعيم حركة "الخيار الأوكراني - حق الشعب"، ممثل كييف في مجموعة العمل الفرعية الإنسانية الخاصة بالتسوية في دونباس، فيكتور مدفغيديتشوك، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا ستضر بمصالح أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية قصيرة النظر وخطيرة وتهدد بتقويض الاستقرار

كييف — سبوتنيك. وكتب مدفيدتشوك على مدونته في موقع الحركة، اليوم "هذا القانون ليس ضد روسيا، إنه موجه ضد سيادة أوكرانيا واستعادة وحدة أراضي بلادنا. قانون العقوبات هذا — هو ضربة استراتيجية ضد أوكرانيا، ضد "حزب السلام "- تلك القوى السياسية والاجتماعية التي تدعو للتسوية السلمية للنزاع".

كما اعتبر مدفيدتشوك أن الاقتصاد الأوروبي، سيتكبد خسائر كبيرة جراء تطبيق هذا القانون.

وأوضح متابعا "هذا القانون يربك قادة الدول الأوروبية، لأن قرار اتخاذ تدابير وقائية تم اتخاذه من جانب واحد — وليس فقط من دون التنسيق معهم، بل وأيضا خلافا لرأيهم، وهذا يعني أن سياسة العقوبات لواشنطن تقوض سيادة الدول الأوروبية"

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمس، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات (419 مقابل 3).

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيب الأبيض، نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأمريكي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.