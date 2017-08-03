الصين تجري تدريبا على إغلاق مواقع "ضارة" على الإنترنت

أجرت الصين تدريبا اليوم الخميس مع شركات تقدم خدمات الإنترنت لإغلاق مواقع تعتبرها ضارة فيما يشدد الرقباء في البلاد من سيطرتهم قبل تغييرات سياسية حساسة من المقرر أن تتم في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر أربعة مشاركين على الأقل من بينهم مشغل الخدمات السحابية التابع لشركة مايكروسوفت في الصين إن السلطات الصينية طلبت من مراكز بيانات الإنترنت وشركات متخصصة في الحوسبة السحابية، التي تستضيف خوادم مواقع على الإنترنت، ممارسة تدريب لمدة ثلاث ساعات لشحذ مهارات "الاستجابة العاجلة" لديهم، وفق وكالة "رويترز".

ووفقا لوثيقة وزعت عبر الإنترنت منسوبة لوحدة الشرطة الإلكترونية في إقليم قوانغتشو دعت وزارة الأمن العام في الصين لممارسة هذا التدريب "بهدف تعزيز أمن الإنترنت استعدادا لمؤتمر الحزب التاسع عشر ومعالجة مشكلة المواقع الأصغر حجما التي تنشر معلومات ضارة بصورة غير قانونية".

وأشرف الرئيس، شي جين بينغ، على تنفيذ إجراءات رقابية أشد صرامة على الإنترنت في البلاد بما شمل قواعد مشددة لمراقبة البيانات. وتلك المساعي تشهد تكثيفا الآن قبل إجراءات متوقعة لإحكام الحزب الشيوعي الحاكم لقبضته على السلطة في مؤتمر عام هذا الخريف.