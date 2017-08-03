الاشتباه بتورط نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة

أعلنت إذاعة "صوت إسرائيل"، اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه رسمياً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلقي رشاوي والاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين يتعلق أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والأخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزيس، وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا.

© AFP 2017/ DAVID NAGLE بيع ثلاث غواصات نووية ألمانية لإسرائيل

القدس — سبوتنيك. وأفادت الإذاعة الناطقة باللغة العربية، بأن نتنياهو رد على هذه الاتهامات والشبهات المنسوبة له بأن التحقيقات لم تتمخض عن شيء حتى الآن.

وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون شمال تل أبيب، استجابة لطلب الشرطة، أمرا يمنع نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيقات التي تجريها ضد رئيس الوزراء نتنياهو. ويأتي فرض الشرطة الإسرائيلية الحظر المشدد على النشر بعد يومين من تحول ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل إلى شاهد ملكي، وتسريب معلومات عن أن الرئيس السابق لسلك الموظفين في ديوان نتنياهو، على وشك توقيع اتفاق لتخفيف التهم المنسوبة له مقابل تحوله إلى شاهد ملكي في إحدى القضايا هو الآخر.

وكانت ألمانيا قد أجلت قبل أسبوعين، صفقة بيع ثلاث غواصات لإسرائيل، وذلك على خلفية التطورات بتحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد، بما يتعلق بالصفقة والمعروفة في إسرائيل بالقضية 3000.