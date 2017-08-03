واشنطن: قانون العقوبات الأمريكية الجديد لا يعني إعلان حرب ضد روسيا

أفاد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، لـ "سبوتنيك"، أنه لا يعتبر قانون العقوبات الأمريكية الجديد إعلانا لحرب تجارية ضد روسيا .

واشنطن — سبوتنيك. وقال الدبلوماسي الأمريكي: "يقول بعض الأشخاص من بعض البلدان مثل هذه الأشياء الجذرية. وهذا ليس إعلانا للحرب".

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع أمس، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي وبأغلبية ساحقة من الأصوات [419 مقابل 3].

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب يحمل الكونغرس مسؤولية تدني مستوى العلاقات مع روسيا

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، نشر بعد ذلك بيانين، ينتقد فيهما الرئيس الأمريكي هذا القانون، ومن ثم يشرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.

وكان رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، قد أكد، في وقت سابق، انتهاء أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد التوقيع على العقوبات ضد روسيا.

وكتب مدفيديف في صفحته على "فيسبوك": توقيع الرئيس الأمريكي لقانون العقوبات الجديد ضد روسيا يأتي بتداعيات عديدة.

أولا: انتهى أمل تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ثانيا: أعلن ضد روسيا حربا تجارية كاملة.

ثالثا: إدارة ترامب أبدت عجزا مهينا بتسليم الصلاحيات التنفيذية للكونغرس.

وأضاف ميدفيديف "إن نظام العقوبات أصبح قانونيا وسوف يستمر لعقود، إذا لم تحدث معجزة ما. وسيكون أكثر صرامة من قانون جاكسون — فانيك، لأنه سيكون ذا طابع شامل ولا يمكن تأجيله بأوامر خاصة من الرئيس دون موافقة الكونغرس. وهكذا، فإن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة ستكون متوترة للغاية، بغض النظر عن تشكيل الكونغرس أو شخصية الرئيس".