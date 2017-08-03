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00:46 04 أغسطس/ أب 2017
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    إجراءات مشددة من الولايات المتحدة لمنح تأشيرة الدخول إليها

    © AP Photo/ Chitose Suzuki
    العالم
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    أظهر تعميم علني في الولايات المتحدة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت، اليوم الخميس، إجراءات من شأنها الإبقاء على استخدام استمارة تطلب من بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للبلاد تقديم بيانات حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وسيرة ذاتية تفصيلية وتاريخ تنقلاتهم وأسفارهم السابقة.

    وبدأ استخدام تلك الاستمارة في مايو/ أيار في إطار جهود لتشديد إجراءات فحص الزائرين الوافدين للولايات المتحدة وتطلب أيضا كل أرقام جوازات السفر السابقة وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الـ 5 الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات سيرة ذاتية تعود لـ 15 عاما مضت تشمل عناوين الإقامة والتوظيف وأماكن السفر السابقة.

    صيف حار في فرنسا - فتاتان أما برج إيفل في باريس، 19 يوليو/ تموز 2016
    © AFP 2017/ Bertrand Guay
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    ووفقا لـ"رويترز"، رفض مسؤول في وزارة الخارجية تقديم بيانات عن عدد المرات التي استخدمت فيها تلك الاستمارة أو الجنسيات التي يطلب منها ملء بياناتها منذ مايو أيار. واكتفى المسؤول بالقول إن ما يقدر بنحو 65 ألف متقدم للحصول على تأشيرة دخول سنويا سيشكلون "مظهرا من مظاهر التهديد" الذي يخول بإجراء فحوص إضافية.

    وكان مكتب الإدارة والميزانية، الذي يجب أن يصدق على أغلب الطلبات الاتحادية الجديدة بالحصول على معلومات من الناس، قد أجاز الاستمارة على أسس "طارئة" بما يسمح باستخدامها لمدة 6 أشهر بدلا من المدة المعتادة التي تبلغ 3 سنوات.

    ونشرت وزارة الخارجية تعميما في السجل الاتحادي اليوم الخميس يسعى لاستخدام الاستمارة على مدى السنوات الـ 3 المقبلة.

    وعلى الرغم من أن الأسئلة الواردة في الاستمارة اختيارية إلا أنها توضح أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قد يؤخر أو يحول دون إصدار تأشيرة الدخول.

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