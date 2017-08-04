إحباط مخطط لزرع قنبلة على طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات بالإرهاب لرجلين، حاولا زرع عبوة ناسفة يدوية الصنع على طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران.

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب رئيس الشرطة الاتحادية، مايكل فيلان، إن الرجلين حصلا على مساعدة من تنظيم "داعش" الإرهابي [المحظور في روسيا وبعض الدول] في سوريا، لكنهما فشلا من إدخال العبوة إلى المطار. وفقاً لوكالة "رويترز".

© Fotolia/ Paul Liu أستراليا تحبط مخططا إرهابيا لإسقاط طائرة

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض يوم السبت الماضي، على 4 رجال بعد الاشتباه بتحضيرهم لهجوم إرهابي محتمل. لكنها عادت لاحقاً وأطلق يوم الثلاثاء الماضي سراح رجل يبلغ 50 عاماً دون توجيه أي تهم إليه، فيما يبقى الرجل الرابع قيد الاعتقال بانتظار التحقيقات، ومن دون توجيه أي تهم إليه.

وأجرت الشرطة 6 عمليات بحث في عدة أماكن في سيدني من بينها ضواحي لاكيمبا، باشبول، سوري هيلز، وإيلي بارك، كما دعت الشرطة كافة أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول، حينها الكشف عن مخطط إرهابي الغرض منه إسقاط طائرة.