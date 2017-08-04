العقوبات الأمريكية تزيد من إصرار كوريا الشمالية في الحصول على أسلحة نووية

أكدت وزارة خارجية كوريا الشمالية، أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد كوريا الشمالية تعتبر ذريعة أخرى لتطوير برنامجها النووي.

© AP Photo/ Vandenberg Air Force Base أمريكا تختبر صاروخا عابرا للقارات بعد تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

موسكو-سبوتنيك.ونقلت كالة الأنباء المركزية الكورية بيان الخارجية وجاء فيه: "اعتماد الولايات المتحدة قانوناً لفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية، يظهر خوفهم من سلسلة التدابير التي اتخذتها جمهورية كوريا الشمالية،

والتي تهدف إلى تنمية ثابتة وسريعة للطاقة النووية المتطورة، تضاعف العقوبات الاميركية يمكن كسرها فقط من قبل روح جيشنا وشعبنا، والتفاف الشعب حول القائد،

والرغبة من أجل تقرير المصير والتنمية الذاتية وتعزيز دفاعات كوريا الشمالية غير قابل للقياس".

وأضاف البيان: "دعوات الولايات المتحدة للحرب والتهديد بفرض عقوبات ضد كوريا الشمالية ، تقدم تبريرا إضافيا للحصول على أسلحة نووية".

وأشار البيان إلى أن كوريا الشمالية تدين العقوبات الأميركية الأحادية الجانب.

هذا وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت صباح يوم السبت المنصرم، عن إطلاق ناجح لصاروخ بالستي عابر للقارات.

وتم إطلاق الصاروخ مساء يوم الجمعة 28 تموز/يوليو، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وهذه هي العملية الثانية لإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات لكوريا الشمالية في شهر تموز/يوليو، حيث تم إطلاق الصاروخ الأول يوم 4 منه.