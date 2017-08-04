ترامب يوضح أسباب ظهور "الرواية الروسية"

تهجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مؤلفي رواية تواطئه مع روسيا من الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وقال ترامب مخاطبا مؤيديه في ولاية فرجينيا الغربية إنها "رواية مختلقة تزري جميعنا وبلادنا ودستورنا".

وأشار ترامب إلى أن الديمقراطيين يحاولون تبرير هزيمتهم في المعركة الانتخابية حين يدّعون أنه على اتصال مع روسيا.

ونوه ترامب بأنه كسب المعركة الانتخابية مدعوما من قبل الناخبين الأمريكيين وليس روسيا.

فزنا بفضل دعمكم وليس روسيا

وكانت أجهزة المخابرات الأمريكية اتهمت روسيا باختراق أجهزة كمبيوتر اللجنة القومية للحزب الديمقراطي الأمريكي، متخيلة "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية. ثم تناقلت وسائل الإعلام رواية تواطؤ ترامب مع روسيا.