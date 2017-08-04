هل يترشح مارك زوكربيرغ للانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020

أثار خبر قرار مؤسس موقع "فيسبوك" الشهير مارك زوكربيرغ تعيين جويل بنينسون مستشارا له، العديد من التساؤلات لدى وسائل الإعلام العالمية.

© REUTERS/ Dado Ruvic "فيسبوك" يتجسس سرا على مستخدميه عبر الكاميرا

بنينسون الذي شغل منصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، كان قد شغل منصب كبير المخططين الاستراتيجيين لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية.

ولم يقدم زوكربيرغ أي تعليق حول سبب تعيين بنينسون، كمستشار له، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

فيما أرجعت العديد من وسائل الإعلام، بأن سبب هذا التعيين ربما لرغبة زوكربيرغ في دخول الحقل السياسي، وربما الاستعداد لترشيح نفسه للانتخابات الأمريكية القادمة في 2020

كمنافس للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.