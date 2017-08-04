قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية تأخذ منعرجا جديدا

قام روبرت مولر المسؤول عن دراسة ملف "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية بتشكيل لجنة من المحامين والقضاة، حسب ما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكيـــة، نقلا عن مصادر مطلعة.

وستتقدم لجنة القضاة بطلب الحصول على جميع الوثائق والبيانات القضائية التي تدين التدخل الروسي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة القضاة الجديدة اتخذت من العاصمة الأميركية مركزا لها لتحل محل فريق المحققين الفدراليين القديم الذين عملوا سابقا في ولاية فرجينيا.

وقد بدأت اللجنة الجديدة عملها بقيادة مولر.

وقال المستشار الخاص للبيت الأبيض، تاي كوب، إن الإدارة الرئاسية لا تعرف أي شيء عن إنشاء هيئة المحلفين الكبرى، ولكنها تدعم كل الجهود الرامية إلى الإسراع في التحقيق.

وكما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز"، بدأت لجنة التحكيم بالفعل في إرسال طلب للإدلاء بالشهادة المتعلقة باجتماع نجل الرئيس دونالد ترامب الابن مع المحامية الروسية، ناتاليا فيسيلنيتسكايا.

يذكر أن مجلس الشيوخ، بموازاة مكتب التحقيقات الفدرالي، يجري تحقيقا في ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي.

وكانت موسكو رفضت مرارا كل الاتهامات الموجهة إليها بشأن محاولاتها المزعومة للتأثير على سير الانتخابات في الولايات المتحدة، مؤكدة أن مثل هذه الاتهامات لا أساس لها.