الصين تعارض العقوبات الجديدة على روسيا

أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 4 أغسطس/آب، أن بكين تعارض أي عقوبات أحادية الجانب، ومنها قانون العقوبات الأمريكي الجديد بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

© REUTERS/ CARLO ALLEGRI ترامب يوقع على قانون العقوبات ضد روسيا

وقالت الخارجية الصينية في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "ينبغي أن تتم أي تسوية للخلافات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل، عن طريق حوار متكافئ".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع على مشروع قانون عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وتعد تلك العقوبات هي أكبر حزمة منذ بداية عام 2014، خاصة وأنها توسع عقوباتها ضد الاقتصاد الروسي، وقد يتسبب ذلك في تحديات كبرى لمشروعات الطاقة على وجه التحديد.