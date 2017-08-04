سفير أندونيسيا بموسكو: منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية محط اهتمام إندونيسيا

صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا، وحيد سوبريادى، اليوم الجمعة، أن إندونيسيا تدرس مسألة شراء صواريخ مضادة للطائرات "إس -300" أو "إس-400" من روسيا، موضحا أن أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية محط اهتمام جاكرتا.

موسكو — سبوتنيك. قال سوبريادي لوكالة "سبوتنيك": نحن حتى الآن لم ندرس إمكانية شراء هذه المنظومة على وجه التحديد، لكن وزير دفاعنا مهتم بالحصول على تكنولوجيا جديدة، أنظمة الدفاع الجوي الروسية هي محط اهتمامنا، ولكن فيما يخص نظام الدفاع الجوي الصاروخي (إس-300 و إس-400) فلا أستطيع أن أقول شيئاً".

© Sputnik. Vitaliy Ankov إندونيسيا تبدي اهتمامها بشراء طائرات برمائية وغواصات روسية

واتفق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإندونيسي جوكو ويدودو، على تعزيز التعاون العسكري التقني في أيار/مايو عام 2016، وعلى وجه الخصوص تم التوصل إلى اتفاق حول نقل التكنولوجيا، كما اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات حول إمكانية تأسيس لإنتاج مشترك.

إلى ذلك، صرح القائد العام للقوات المسلحة الإندونيسية غاتوت نورماتينو، بأن وزارة الدفاع الروسية والإندونيسية تعدان لحزمة وثائق التي تسمح للتعاون العسكري لكلا البلدين على المستوى الثنائي، ولم يتم التوضيح حول أية مشاريع يدور الحديث، لكن كلا البلدين أعربا في أكثر من مناسبة عن إمكانية توريد التقنية الجوية.