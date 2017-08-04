غلاف "نيوزويك" عن "الولد الكسول" ترامب

ويبدو أن رد ترامب جاء سريعا، بعدما أعلنت كافة نوادي الغولف التي يديرها ترامب، أنها ستتوقف عن التعامل أو شراء مجلة "نيوزويك" لعملائها.
Wow. The new cover of @Newsweek. https://t.co/NNELbxiBzY pic.twitter.com/KOTlN2zkfq— Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 4, 2017
وجاء في غلاف "نيوزويك" عناوين فرعية أخرى، حوت انتقادات لما وصفته بـ"كسل ترامب"، وكيف أن لديه شعور مستمر بالملل والتعب، مضيفة "تخيل كيف سيشعر شخص مثل ترامب بالسوء إذا فعل أي عمل".
This is great, @newsweek but isn't he a little too…healthy looking? pic.twitter.com/bNcBQBv6q5— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) August 4, 2017
وحظي غلاف "نيوزويك" بردود فعل واسعة من شخصيات عامة ومشاهير، منها المؤيد ومنها المعارض.
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