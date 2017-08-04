غلاف "نيوزويك" عن "الولد الكسول" ترامب

انتشرت ردود فعل واسعة على غلاف مجلة "نيوزويك" الأمريكية الجديد، الذي حوى انتقادات واسعة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وعنونت المجلة الأمريكية غلاف مجلتها في العدد القادم بتاريخ 11 أغسطس/آب، بعنوان "الولد الكسول"، وظهر فيها ترامب بصورة مرسومة، وهو يجلس أمام التلفاز ممسكا بالريموت كنترول وأمامه مختلف أنواع الأطعمة غير الصحية.

ويبدو أن رد ترامب جاء سريعا، بعدما أعلنت كافة نوادي الغولف التي يديرها ترامب، أنها ستتوقف عن التعامل أو شراء مجلة "نيوزويك" لعملائها.

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وجاء في غلاف "نيوزويك" عناوين فرعية أخرى، حوت انتقادات لما وصفته بـ"كسل ترامب"، وكيف أن لديه شعور مستمر بالملل والتعب، مضيفة "تخيل كيف سيشعر شخص مثل ترامب بالسوء إذا فعل أي عمل".

This is great, @newsweek but isn't he a little too…healthy looking? pic.twitter.com/bNcBQBv6q5 — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) August 4, 2017

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وحظي غلاف "نيوزويك" بردود فعل واسعة من شخصيات عامة ومشاهير، منها المؤيد ومنها المعارض.