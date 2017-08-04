الاتحاد الأوروبي يستطيع التخفيف من شدة قانون العقوبات الأميركية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، أن الاتحاد الأوروبي تمكن من تعديل بعض الصيغ التي يتضمنها قانون العقوبات الأميركي، بما في ذلك ضد روسيا، وتخفيف شدتها.

وقال تشيجوف لـ "سبوتنيك": فعلا يمكنني أن أؤكد أنه وفق المعلومات المتوفرة لدي، فإن ممثلي الاتحاد الأوروبي بذلوا جهودا نشيطة من خلال معاملاتهم مع إدارة الرئيس الأميركي والكونغرس في مرحلة إعداد ومناقشة مشروع هذا القانون، سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو عن طريق ممثلية الاتحاد الأوروبي في واشنطن. وقد تمكنوا بالفعل من إدخال بعض التعديلات على هذا القانون.

© REUTERS/ KCNA العقوبات الأمريكية تزيد من إصرار كوريا الشمالية في الحصول على أسلحة نووية

وأوضح "على سبيل المثال تم تبديل صيغة القانون القائلة إنه "يجب على الرئيس الأميركي استخدام العقوبات" بصيغة جديدة هي "بإمكان الرئيس الأميركي استخدام العقوبات"، وذلك في مادة القانون، التي تخص خطوط الأنابيب".يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مؤخرا مشروع قانون وافق عليه الكونغرس الأميركي وهو ينص على فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.من جانبه نشر البيت الأبيض بيانين ينتقد الرئيس ترامب فيهما القانون من جهة، ويوضح الأسباب التي جعلته يوقع هذا القانون من جهة أخرى.