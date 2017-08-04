إجلاء 150 عاملا من منجم ألماس في ياقوتيا

أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ بجمهورية ياقوتيا، بأنه تم إجلاء قرابة 150 عاملاً من عمال المناجم من منجم ألماس "مير"، التابع لشركة "ألروسا"، في جمهورية ياقوتيا الروسية، بسبب فيضان داخل المنجم.