لقاء وزير الزراعة الروسي بنظيره المغربي بالرباط قبيل زيارة مدفيديف للمغرب

هذا ويتزامن هذا الاجتماع مع زيارة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إلى المملكة المغربية، التي من المقرر إجراؤها في 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأضافت كوفاليوفا بأن مجلس الأعمال يقوم حاليا وسوية مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ومركز دعم الصادرات الروسي، بتحضير جملة من الفعاليات الاقتصادية في الرباط يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ومن بينها عقد منتدى رجال الأعمال الروسي — المغربي المشترك، الكبير.
ولم توضح كوفاليوفا، ما إذا كان رئيس الوزراء الروسي سيزور المنتدى الاقتصادي الروسي — المغربي المقبل أم لا، لأن الأمر ما زال قيد البحث.
والجدير بالذكر أن موسكو شهدت في 10-13 تموز/يوليو الماضي، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الروسية — المغربية العليا، التي بحثت عددا من مجالات التعاون الثنائي، من بينها الزراعة والسياحة وصيد الأسماك والطاقة.
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