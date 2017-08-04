لقاء وزير الزراعة الروسي بنظيره المغربي بالرباط قبيل زيارة مدفيديف للمغرب

كشفت مديرة قسم مشاريع الأعمال والمناقصات والاستثمار بمجلس الأعمال الروسي – العربي، سفيتلانا كوفاليوفا، اليوم الجمعة، أن وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، سيلتقي مع وزير الفلاحة المغربي في المغرب يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وقالت كوفاليوفا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": سيعقد يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل اجتماع بين وزير الزراعة الروسي، ألكسندر تكاتشيوف، ونظيره المغربي، عزيز أخنوش [ وزير الفلاحة]، في إطار اجتماع رئيسي اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وسيعقد في الرباط".

هذا ويتزامن هذا الاجتماع مع زيارة رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، إلى المملكة المغربية، التي من المقرر إجراؤها في 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأضافت كوفاليوفا بأن مجلس الأعمال يقوم حاليا وسوية مع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية ومركز دعم الصادرات الروسي، بتحضير جملة من الفعاليات الاقتصادية في الرباط يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ومن بينها عقد منتدى رجال الأعمال الروسي — المغربي المشترك، الكبير.

ولم توضح كوفاليوفا، ما إذا كان رئيس الوزراء الروسي سيزور المنتدى الاقتصادي الروسي — المغربي المقبل أم لا، لأن الأمر ما زال قيد البحث.

والجدير بالذكر أن موسكو شهدت في 10-13 تموز/يوليو الماضي، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة الروسية — المغربية العليا، التي بحثت عددا من مجالات التعاون الثنائي، من بينها الزراعة والسياحة وصيد الأسماك والطاقة.