كوريا الشمالية تصنع قنبلة هيدروجينية

يمكن لكوريا الشمالية أن تصنع قنبلة هيدروجينية في المستقبل القريب، والتي سوف تكون أكثر قوة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما وناغازاكي، وفقا لقناة "فوكس نيوز"، نقلا عن مصدر لم يتم ذكر اسمه في وزارة الدفاع الأمريكية.

© REUTERS/ KCNA الزعيم الكوري الشمالي يكرم المسؤولين عن تطوير صاروخ عابر للقارات

ووفقا للقناة، تستطيع كوريا الشمالية إنهاء تصنيع القنبلة خلال فترة من 6 إلى 18 شهرا، كما أكدت القناة، في حال لم تستطع أنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية صد الهجوم، فإن عدد الضحايا الأمريكيين يمكن أن يصل إلى 1.7 مليون شخص.

وكان الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أعلن، في بداية العام الماضي، عن تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية، ولكن لا يوجد أي أدلة تؤكد صحة ذلك.

وفي وقت سابق، قام الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بتكريم المسؤولين عن تطوير صاروخ "هواسونغ-14" في حفل خاص.

يذكر أنه، في 4 يوليو/تموز، أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن إطلاق ناجح لصاروخ "هواسونغ-14"، الأمر الذي أثار اهتمام وسائل الإعلام العالمية وبخاصة الأمريكية.