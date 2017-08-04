مدير مكتب نتنياهو السابق يشهد في قضايا فساد بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقع أرى هارو مدير مكتب نتنياهو السابق وأحد أبرز مساعديه، اليوم الجمعة، اتفاقا يحوله إلى شاهد إثبات لمصلحة الدولة في التحقيق الذي تجريه السلطات الإسرائيلية في مزاعم فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

© AP Photo/ Sebastian Scheiner الاشتباه بتورط نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشوة

القاهرة-سبوتنيك. قالت الصحيفة الإسرائيلية "تايمز أوف إسرائيل" إن "توقيع أرى هارو يشكل تطورا رئيسيا في القضية، إذ سيقدم شهادته كشاهد إثبات في تحقيقين لقضيتين كسب غير مشروع يستجوب بشأنهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وعمل أرى هارو مديرا لمكتب نتياهو قبل أن يستقيل في عام 2015، على خلفية اتهامات بعد الكفاءة، ويضمن الاتفاق الذي وقعه اليوم أن يدلي بشهادته في التحقيقات الجارية منذ فترة طويلة، مقابل تخفيف عقوبته.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت، أمس الخميس، عن أنها تشتبه رسميا في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتلقي رشاوي والاحتيال وإساءة الأمانة، في ملفين أحدهما بهدايا ثمينة تلقاها من رجال أعمال، والآخر باتصالاته مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس،

وقضايا الفساد التي تم كشفها فيما يتعلق بصفة شراء الغواصات من ألمانيا.

ورد نتنياهو على هذه الاتهامات والشبهات المنسوبة له بأن التحقيقات لم تتمخض عن شيء حتى الآن.

وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون شمال تل أبيب، استجابة لطلب الشرطة، أمرا يمنع نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيقات التي تجريها ضد رئيس الوزراء نتنياهو.

ويأتي فرض الشرطة الإسرائيلية الحظر المشدد على النشر بعد يومين من تحول ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل إلى شاهد ملكي، وتسريب معلومات عن أن الرئيس السابق لسلك الموظفين في ديوان نتنياهو، على وشك توقيع اتفاق لتخفيف التهم المنسوبة له مقابل تحوله

إلى شاهد ملك في إحدى القضايا هو الآخر.

وكانت ألمانيا قد أجلت قبل أسبوعين، صفقة بيع ثلاث غواصات لإسرائيل، وذلك على خلفية التطورات بتحقيقات تجريها الشرطة الإسرائيلية بتورط عدد من المسؤولين في قضايا فساد، بما يتعلق بالصفقة والمعروفة في إسرائيل بالقضية 3000.