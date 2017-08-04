بوغدانوف يناقش مع الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني تسوية الأزمة في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، استقبل الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبد الرحمن عمر السقاف، المتواجد في موسكو بزيارة عمل.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى خلال الحديث تبادل مستفيض لوجهات النظر حول المواضيع الملحة لتطور الوضع في الجمهورية اليمنية في ظروف استمرار الصراع السياسي الداخلي الحاد والوضع الخطير الذي نشأ في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH أسرار العملية التي نفذتها قوات النخبة في اليمن بدعم إماراتي أمريكي

وجرى التعبير عن وجهات نظر مشتركة، بأن التوصل إلى حل موثوق ودائم للأزمة اليمنية الراهنة، يمكن تحقيقه فقط من خلال التخلي عن الصراع المسلح، وإطلاق حوار وطني واسع، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية الكبرى".

ونوه البيان إلى أن السقاف: "عبر عن تأييده لمواصلة الخطوات التي تتخذها روسيا في دعم التغلب على الخلافات اليمنية اليمنية من خلال المفاوضات" وتقديم الدعم لسكان البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية، بأن وزارة الطوارئ الروسية، نقلت إلى صنعاء وعدن في تموز/يوليو، دفعة أخرى من المساعدات الإنسانية الروسية.

هذا ويعاني اليمن، منذ نحو ثلاثة أعوام، من نزاع مسلح بين الجيش اليمني المدعوم من تحالف تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله وحلفائها من حزب المؤتمر الشعبي العام، من جهة أخرى.

وأسفر النزاع، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وعشرات الآلاف الجرحى، بحسب معطيات الأمم المتحدة.