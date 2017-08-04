نيجيريا توجه اتهامات إلى 43 شخصا بالمثلية الجنسية

قالت السلطات القضائية في نيجيريا، اليوم الجمعة، إن اتهامات وجهت إلى 43 شخصا بالمثلية الجنسية في خطوة من المتوقع أن تثير قلق شركاء تجاريين ومانحين غربيين.

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وقالت حكومة ولاية لاغوس إن مالك فندق واثنين من موظفيه متهمون بتشجيع الأربعين متهما الآخرين على ممارسة الجنس في الفندق. وأضافت السلطات أن الاتهامات هي "الاشتراك" و"المساعدة والتشجيع على أنشطة جنسية مثلية"، حسب "رويترز".

وأضافت حكومة لاغوس أن الأربعين متهما دفعوا ببراءتهم وخرجوا بعد دفع كفالة لكنهم سيخضعون للمراقبة و"إعادة تأهيل جنسي" مشيرة إلى أن 12 منهم من القصر. وسن الرشد في لاغوس هو 18 عاما والمثلية الجنسية غير قانونية.

لكن البيان لم يتضمن تفاصيل عن اتهامات بممارسة الجنس مع قصر.

ولم تسمح السلطات بالإفراج عن المتهمين الثلاثة الباقين بكفالة لحين استشارة محكمة أعلى درجة.

وكان الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد وقع قانونا في 2014 يجرم العلاقات المثلية الجنسية برغم ضغوط من حكومات غربية.

ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن 14 عاما.