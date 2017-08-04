نيجيريا توجه اتهامات إلى 43 شخصا بالمثلية الجنسية

وأضافت حكومة لاغوس أن الأربعين متهما دفعوا ببراءتهم وخرجوا بعد دفع كفالة لكنهم سيخضعون للمراقبة و"إعادة تأهيل جنسي" مشيرة إلى أن 12 منهم من القصر. وسن الرشد في لاغوس هو 18 عاما والمثلية الجنسية غير قانونية.
لكن البيان لم يتضمن تفاصيل عن اتهامات بممارسة الجنس مع قصر.
ولم تسمح السلطات بالإفراج عن المتهمين الثلاثة الباقين بكفالة لحين استشارة محكمة أعلى درجة.
وكان الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان قد وقع قانونا في 2014 يجرم العلاقات المثلية الجنسية برغم ضغوط من حكومات غربية.
ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى السجن 14 عاما.
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