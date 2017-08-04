النرويج تؤكد استمرار دعمها للعراق

أكدت النرويج، اليوم الجمعة، استمرار دعمها للعراق وحرصها على استمرار التعاون المشترك.

بغداد — سبوتنيك. ذكر بيان لوزارة الخارجية النرويجية بأن "وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري التقى سفيرة النرويج غير المقيمة سيسيل برييا بمناسَبة انتهاء مهام عملها ببغداد، وجرى استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وأكدت سفيرة النرويج خلال اللقاء "استمرار دعم بلادها للعراق، وحرصها على استمرار التعاون المشترك، مضيفة سنستمر في الدعم بشقيه الإنساني، وتدريب القوات العراقـية".

وقالت "إن تجربتها كسفيرة لبلادها في العراق كانت غنية بالأحداث، معربة عن شكرها وتقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة العراقـية في تحرير المدن من قبضة عصابات داعش الإرهابية".

من جانبه، قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري "إن النرويج قدمت للعراق خدمة ليست قليلة، ووقفت معنا في الظروف الصعبة، مضيفا بأن العراق تجاوز أزمة الإرهاب، وسيدخل مرحلة الإعمار والبناء، ومثلما تطلـعنا لوقوفكم معنا في دعم الأمن نتطلـع لوقوفكم معنا في البناء، والإعمار والاقتصاد".

وأكد الجعفري "أن النصر الذي تحقـق في العراق على عصابات داعش الإرهابية تعبير عن نصر المجتمع الدولي، والقوى الخيرة على الإرهاب، لافتا إلى أن العراق بلد غني ومتعدد الثروات لكنه يمر بظروف استثنائية بسبب انخفاض أسعار النفط وكلفة الحرب على عصابات داعش، لذا من الضروري استمرار دعم النرويج للعراق في المجال الأمني".

وتابع "أن داعش اندحر في الموصل، لكن خطره لم ينته، وأن العراق استطاع أن يحصل على 16 موقعا أمميا وذلك بفضل تعاون دول العالم مع العراق بما فيها النرويج، مثمنا دور السفيرة في تعميق العلاقات بين البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة.