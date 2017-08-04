مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

وأعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة "ستسعى يوم السبت إلى التصويت لفرض عقوبات أقوى على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية في تموز/ يوليو المقبل. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، ولن يتم اعتماد الفيتو من جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا".
وذكر الدبلوماسي أن مشروع القرار سيحظر أيضا على الدول زيادة أعداد العمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج وحظر مشروعات مشتركة جديدة مع كوريا الشمالية وأي استثمار جديد في المشروعات المشتركة الحالية.
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