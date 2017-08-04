مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية

أعلن دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنته الولايات المتحدة يهدف إلى خفض دخل كوريا الشمالية السنوي من الصادرات، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، من خلال حظر صادرات البلاد من الفحم والحديد وخام الحديد والرصاص وخام الرصاص والمنتجات البحرية.

© REUTERS/ KCNA العقوبات الأمريكية تزيد من إصرار كوريا الشمالية في الحصول على أسلحة نووية

وقال الدبلوماسي، الذى طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك "ثقة عالية" بأن روسيا والصين ستؤيدان مشروع القرار، حسب "رويترز".

وأعلن دبلوماسيون أن الولايات المتحدة "ستسعى يوم السبت إلى التصويت لفرض عقوبات أقوى على تجارب الصواريخ الباليستية التي تجريها كوريا الشمالية في تموز/ يوليو المقبل. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، ولن يتم اعتماد الفيتو من جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا".

وذكر الدبلوماسي أن مشروع القرار سيحظر أيضا على الدول زيادة أعداد العمال الكوريين الشماليين العاملين في الخارج وحظر مشروعات مشتركة جديدة مع كوريا الشمالية وأي استثمار جديد في المشروعات المشتركة الحالية.