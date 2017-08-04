مسؤول أمريكي: نحو 2000 مقاتل "داعشي" ما زالوا موجودين في الرقة

قال مسؤول أمريكي بارز، اليوم الجمعة، إن نحو 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" ما زالوا موجودين في مدينة الرقة السورية ويحاربون من أجل البقاء أمام هجوم تشنه "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة منذ يونيو/ حزيران.

© AFP 2017/ DELIL SOULEIMAN "قوات سوريا الديمقراطية" تحرز تقدما في الرقة

قال بريت مكجورك، المبعوث الأمريكي الخاص لدى التحالف ضد تنظيم "داعش"، للصحفيين "اليوم في الرقة يحارب إرهابيو داعش حتى آخر مبنى ويقاتلون من أجل بقائهم…نقدر أن هناك نحو ألفي مقاتل من التنظيم مازالوا باقين في الرقة"، وفق وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق، استعاد الجيش السوري عددا من المناطق والقرى والبلدات بريف الرقة الجنوبي شمالي البلاد.

وتقدمت "قوات سوريا الديمقراطية" بمساعدة غارات جوية وقوات خاصة من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الرقة في يونيو/ حزيران بعد أن توغلت في ضواحيها على مدار أشهر.