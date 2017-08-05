ترامب وماكرون يبحثان تحجيم "النفوذ الإيراني"

أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ناقش خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانيات تعزيز التعاون لمعالجة الوضع في سوريا والعراق.

وأشار البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن ماكرون وترامب ناقشا "مكافحة النفوذ الإيراني في سوريا والعراق وإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا".





وقال المكتب الصحفي: "تحدث الرئيس دونالد ترامب اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدراسة إمكانيات تكثيف التعاون (بين البلدين) لحل الأزمة الراهنة في سوريا والعراق ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث"، على حد وصف البيان.





أما بما يخص الأزمة الأوكرانية فقد اتفق ترامب وماكرون على "ضرورة تنفيذ اتفاقات مينسك من قبل جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع".