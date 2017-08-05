إصابات بعد تفريق مظاهرة معارضة بفنزويلا

أصيب ما لا يقل عن 11 شخصا بجروح نتيجة تفريق الشرطة لمسيرة احتجاجية ضد انعقاد الجمعية التأسيسية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

© REUTERS/ Marco Bello كوبا: ما يحدث مع فنزويلا هجمة دولية منسقة لإسكاتها وأشار موقع البوابة الوطنية إلى أن "ضباط إنفاذ القانون استخدموا خلال تفريق المظاهرة في كراكاس، الغاز المسيل للدموع والرصاص، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح".





وأضاف الموقع: "من بين ضحايا الغاز المسيل للدموع، أطفال وكبار في السن لم يشاركوا في المظاهرة لكن كانوا بالقرب من مكان الحملة الاحتجاجية".





وشهدت فنزويلا يوم الأحد الماضي انتخابات في الجمعية الوطنية التأسيسية التي من المتوقع أنها ستقوم بصياغة تعديلات على دستور البلاد والتي دعا لعقدها الرئيس نيكولاس مادورو، غير أن المعارضة لم تعترف بهذه الانتخابات.





وجرت هذه الانتخابات على خلفية مظاهرات احتجاج أدت — وفقا للإحصاءات الأخيرة — إلى مقتل أكثر من 120 شخصا.